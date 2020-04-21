” مدني جدة” يخلي 30 شخصاً بحريق شقة بحي الربوة

نجحت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة مساء اليوم ( الثلاثاء) بإخلاء 30 شخصا بعد نشوب حريق في شقة بحي الربوة.

أوضح ذلك، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ، مشيرا إلى ان عمليات 911 تلقت بلاغاً الساعة : (14:20) من يوم الثلاثاء 28 / 8 / 1441هـ يفيد عن وجود حريق بشقة بحي الربوة، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم، والمعدات المساندة.

وأكد أنه اتضح للفرق بعد وصولها للموقع بأن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار، وان هناك حالات محتجزة خلف السنة اللهب، واعمدة الدخان.

وأضاف أنه تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء، والإنقاذ واخلاء عدد 30 شخصاً بواسطة سيارة السلالم والسلالم الداخلية للمبنى واخماد الحريق دون انتشاره لباقي الموقع.

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ولفت الى انه نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص باختناق بسيطة منهم ثلاث نساء عولجن في الموقع وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات تم نقله بواسطة اسعاف الدفاع المدني الى المستشفى.

وأشار الى ان فريق التحقيق باشر عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.

واهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.