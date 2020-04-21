- 1/2
- 2/2
نجحت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة مساء اليوم ( الثلاثاء) بإخلاء 30 شخصا بعد نشوب حريق في شقة بحي الربوة.
أوضح ذلك، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ، مشيرا إلى ان عمليات 911 تلقت بلاغاً الساعة : (14:20) من يوم الثلاثاء 28 / 8 / 1441هـ يفيد عن وجود حريق بشقة بحي الربوة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم، والمعدات المساندة.
وأكد أنه اتضح للفرق بعد وصولها للموقع بأن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار، وان هناك حالات محتجزة خلف السنة اللهب، واعمدة الدخان.
وأضاف أنه تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء، والإنقاذ واخلاء عدد 30 شخصاً بواسطة سيارة السلالم والسلالم الداخلية للمبنى واخماد الحريق دون انتشاره لباقي الموقع.
ولفت الى انه نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص باختناق بسيطة منهم ثلاث نساء عولجن في الموقع وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات تم نقله بواسطة اسعاف الدفاع المدني الى المستشفى.
وأشار الى ان فريق التحقيق باشر عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.
واهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر ” مدني جدة” يخلي 30 شخصاً بحريق شقة بحي الربوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.