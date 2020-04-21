استمرار حرائق غابات أوكرانيا.. ومخاوف من وصول رماد إشعاعي للعاصمة

لا تزال حرائق الغابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة الملوثة بالإشعاع في أوكرانيا مستمرة لأكثر من أسبوعين، حيث يعمل اليوم المئات من رجال الإطفاء في المنطقة.
وأوضح بيان صادر عن خدمة الطوارئ الحكومية أن رجال الإطفاء يعملون لاحتواء حرائق الغابات في خمسة مواقع على الأقل, كما يخشى خبراء البيئة من أن تثير الحرائق رمادًا إشعاعيًا، ومن المحتمل أن ترسل دخانًا محملاً بالتلوث إلى العاصمة كييف، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب محطة تشيرنوبل المدمرة.
وأفادت خدمة الطوارئ الحكومية اليوم أن مستوى الإشعاع في كييف والمنطقة المحيطة بها يقع ضمن الحدود الطبيعية ولا يتجاوزها، مؤكدة مجددا على التقييم الذي تم إعلانه مرارًا في الأيام الأخيرة.
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