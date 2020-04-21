«البلديات»: 8 ممارسات تسهم في انتشار الفيروس.. بادر بالإبلاغ عنها فوراً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الرقابة المجتمعية مسؤولية وطنية وأخلاقية للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأضافت الشؤون البلدية 8 ممارسات قد تتسبب في تفشي فيروس “كورونا”، ومنها “الباعة المتجولين في الشوارع أو بالأسواق المحيطة بك، والزحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، وتقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام، وعدم توفر المعقمات داخل الأسواق”.
وتشمل الممارسات أيضا: “عدم إغلاق وجبات التوصيل بغليف حراري بشكل صحيح، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعالمين بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل”.
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