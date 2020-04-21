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20 إصابة بكورونا بين عناصر الجيش الأمريكي وعمالته في الكويت

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية 20 إصابة بكورونا بين عناصر الجيش الأمريكي وعمالته في الكويت

ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، أنه تمَّ تسجيل أكثر من 20 إصابة مؤكدة بكورونا بين عناصر من الجيش الأمريكي في معسكر عريفجان، وعمالة الشركات المتعاقدة معه بعد مخالطتهم حالات مصابة.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تكشف عنها أنَّ الإصابات الأخيرة كانت بسبب مخالطة الأمريكيين مسؤولةً تتبع إحدى الشركات الخاصة، وتعمل في وظيفة الإشراف على سكن العمالة داخل معسكر الجيش.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المصابة قبل أيام وهي فلبينية إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة والحجر على المخالطين لها.

ولفتت المصادر إلى أنَّ إدارة المعسكر والقواعد الأخرى قررت منع دخول أو خروج العمالة كإجراء احترازي، تجنبًا لنقل العدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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