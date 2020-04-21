شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" إلى 466 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الإصابات لــ3 مواطنين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، بينها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 449.، فضلا عن 120 فى القدس المحتلة.

وصنفت الصحة الفلسطينية فى بيان عبر فيس بوك فى أخر تحديث لإصابات فيروس كورونا، كالتالى: الإصابات بالمحافظات الشمالية: 314، الإصابات في المحافظات الجنوبية: 15. الإصابات في مدينة القدس (حصيلة مبدئية): 120، تسجيل حالتي انتكاسة لمتعافين اثنين من بيت لحم.، حصيلة المتعافين الإجمالية: تم تسجيل 69 حالة تعافٍ.