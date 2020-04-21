شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل ٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل ٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة في البلاد.

وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص ١٧٨٢ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٦٠٨٣٧.

وأضاف "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، ٢٨ إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء.

وإشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ ١٦٠٢ حالة ومجموع الوفيات ٨٣ حالة، بينما مجموع حالات الشفاء ١٠٩٦.