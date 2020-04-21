شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأفارقة": موازنات الخليج ستواجه عجزًا قد يتجاوز الـ40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يسرى الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولى، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هناك فارقا كبيرا بين منظومة إنتاج النفط العالمى وتعريفات معايير تسعير النفط عالميًا فهناك معيار يسمى "خام غرب تكساس" ومعيار "خام برنت" الذى يحدد أسعار ثلثى إنتاج العالم النفطى ومنها بترول الخليج وهو الأعلى جودة أما خام غرب تكساس فهو نفط صخرى وهو أقل جودة وأقل سعرًا من خام برنت يتراوح الفارق بينهما من 2 إلى 3 دولارات.

وعن أسباب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط بشكل غير مسبوق، قال الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أسباب ذلك انخفاض حركة التجارة العالمية الطيران والسفن، وهو ما لم يشهده العالم من قبل ، وقلة السعة التخزينية كما أن هناك صراعًا بين الدول المنتجة للنفط منذ بداية العام الحالى، فالاقتصاد العالمى بالأساس يواجه أزمات كبيرة قبل أزمة كورونا وهناك بالتبعية أزمات تواجه الدول المنتجة للنفط فى المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية التى تنتج حوالى 15 مليون برميل يوميًا والسعودية التى تنتج 12.2 مليون برميل يوميًا ما يمثل ثلث إنتاج "أبك" وهى الدول التى تمثل 40% من الإنتاج العالمى للنفط واحتياطها البترولى يمثل 70% من الاحتياطى العالمى، وروسيا اللاعب الثالث فى السوق العالمى والتى تنتج 11 مليون برميل يوميًا.

وأكد الشرقاوى أن هناك جزءًا من هذا الهبوط الحاد فى الأسعار مبالغ فيه فهناك تدخلات من قوى الشراء والاستهلاك العالمية لتعميق هذه الأزمة وتسعى الإدارة الأمريكية لإعادة الأمور إلى نصابها وقد تلجأ لشراء كمية النفط من المنتجين لمساعدتهم على الاستمرار فى السوق.

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وعن تأثير هذا الانخفاض الحاد فى أسعار النفط على دول الخليج ، أكد الشرقاوى أن هذا سيؤدى إلى عجز متوقع بموازنات تلك الدول يتجاوز الـ40 % نتيجة تداعيات كورونا مع انخفاض اسعار البترول وهذا يفرض تحديًا كبيرًا على تلك الدول، خاصة أن موازنات تلك الدول هى موازنات نفطية تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتراوح بين الـ60% إلى 75 %.

وأضاف أن تكلفة إنتاج النفط فى السعودية أقل بكثير من تكلفة انتاج النفط الصخرى، والنفط الصخرى يمثل 40 % من الإنتاج النفطى الكلى لأمريكا وهذا بتكلفة عالية فمع انخفاض الطلب العالمى بدأ خام غرب تكساس يواجه مشكلة كبيرة فى سعر الإنتاج الذى أصبح يفوق سعر البيع ما يمثل خسائر كبير للمنتجيين الأمريكيين، أجريت محادثات بين الرئيس الأمريكى وروسيا والسعودية لضرورة خفض الإنتاج لمواجهة الخطر الذى يواجه السوق.