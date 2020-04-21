شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية": تسجيل 18 إصابة جديدة فى صفوف أبناء جاليتنا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 18 إصابة جديدة في صفوف أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن سفاراتنا وبعثاتنا على تواصل مع أبناء جالياتنا وطلبتنا في مختلف أنحاء العالم، وتطمئن على أوضاعهم وتقدم لهم المساعدات التي يحتاجونها، سواء من طرود غذائية أو أدوية، مؤكدة أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا بلغ 973 إصابة، و42 وفاة.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى إلى فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلى، ردا على قرارات الضم والفصل العنصرى، ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، في ضوء مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم ضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيما بينها "مواصلاتيا " ليس جغرافيا، إلى ضرورة الإعلان عنها كقرارات ستطبق في حال إقدام دولة الاحتلال على تنفيذ خطوات الضم والتوسع.

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