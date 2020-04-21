شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 42 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 42 إصابة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس أكد مجلس الوزراء السورى، أن جميع القرارات المتخذة فى مجال التصدى لوباء كورونا ولا سيما العودة الجزئية لمختلف “المهن والفعاليات والأسواق” تهدف بشكل رئيسى إلى المزيد من الحرص على المواطن وتخفيف معاناته في حصوله على مستلزماته اليومية ما يفرض على الجميع الالتزام بأوقات الحظر المفروضة ومراعاة الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية الشخصية والنظافة العامة وخاصة أن سوريا لم تتجاوز حتى اللحظة خطر تفشا الفيروس فى ظل تصاعد الإصابات على المستويين الإقليمي والدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، جدد المجلس ثقته بوعى المواطنين والتزامهم بالحجر الطوعى في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة إلزام المحافظين وقيادات الشرطة بالمحافظات بالتطبيق الأمثل للقرارات المتخذة لإعادة “الأسواق والمهن إلى العمل” والتأكد من تقيدها بشروط السلامة الصحية واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين بما فيها الإغلاق.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، على الآلية المقدمة من وزارة الصحة لتأمين عودة المواطنين المنقطعين في الدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا ، وتم تكليف وزارة الخارجية الطلب من السفارات والقنصليات تزويدها بأسماء الراغبين بالعودة ، والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوما.