شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الضحايا إلى 392 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزارة الصحة بتسجيل 93 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 2811 إصابة.، ونوهت بتسجيل 8 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 392 حالات وفاة.

وقالت الوزارة إن 53 حالة تماثلت للشفاء ليرتفع العدد إلى 1152، مشيرة إلى وجود 4527 حالة تخضع إلى العلاج حسب البروتوكول الجديد.

وأمس، أعرب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عن ارتياحه النسبى للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، داعيا فى الوقت ذاته إلى مزيد من الانضباط واليقظة والتحمل.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة إن الرئيس تبون استمع خلال رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إلى عرض من عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضع الصحى فى البلاد من خلال تحليل الإحصائيات المرتبطة بفيروس كورونا، وحجم المخزون المتوفر حاليا على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو على مستوى المستشفيات.

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وأوضح الوزير أن حجم المخزون المتوفر بلغ حتى اليوم 25 مليون كمامة عادية، و900 ألف كمامة خاصة بمهنيى الصحة، و255 ألف علبة كلوروكين، و215 ألف من كواشف التشخيص PCR و36 ألف كواشف التشخيص السريع.

وشرح الوزير الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة كورونا، والتى سمحت بإنشاء منصة إلكترونية لمراقبة الوضع، ومتابعة وضعية الوباء، وحركة المرضى ووفرة الأسرة، ووفرة مستلزمات الوقاية والحماية والتشخيص والعلاج.

وترحم الرئيس تبون على كل ضحايا الوباء محتسبا إياهم شهداء عند الله، وتمنى الشفاء العاجل والعافية للمصابين.

ووجه تبون الشكر لجميع كوادر قطاع الصحة، وكل القطاعات التى ساهمت فى تقليص مساحة الوباء، مؤكدا أن كل الشعب الجزائرى مقدر لهم ومتضامن معه، كما شكر كل من ساهم من القطاعات الوزارية فى إنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية الأخرى.