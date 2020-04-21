شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والاتحاد الأفريقى يبحثان التعاون المشترك فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، فى اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فاكي محمد، العلاقات الإماراتية الأفريقية، سبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال الهاتفي- مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد على الساحة الدولية بشكل عام وفي قارة أفريقيا على وجه الخصوص وسبل تقديم الدعم اللازم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها على تجاوز تداعيات هذه الجائحة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما ودعم الدول الأفريقية بالمستلزمات الطبية والتقنيات التي تساعدها على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم بلاده لجهود الدول الأفريقية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصها على مد يد العون والمساندة إلى كافة الدول المتأثرة من أجل مساعدتها على عبور هذه الأزمة، مشيرا أن أزمة "كورونا" تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الدولي الجماعي وإعلاء قيم التضامن الإنساني العالمي من أجل مواجهتها وحماية شعوب العالم أجمع من تداعياتها.