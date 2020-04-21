شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة قتل جماعى لـ 9 أشخاص فى بلدة لبنانية.. ورئيس الوزراء يستنكر الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إحدى البلدات اللبنانية جريمة قتل جماعية راح ضحيتها 9 أشخاص من الجنسيات اللبنانية والسورية، دون أن تتضح حتى الآن أسباب الجريمة أو هوية منفذها.

وشوهدت جثامين القتلى وهي تنتشر في 5 نقاط مختلفة في أرجاء بلدة بعقلين التي تقع في محافظة جبل لبنان، وتبين من التحقيقات الأولية أنهم قتلوا بأعيرة نارية أُطلقت من بندقية صيد خرطوشية.

وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) وشعبة المعلومات (الاستخبارات) في المنطقة للبحث والتحري في سبيل التوصل إلى للجناة مرتكبي الحادث، كما جرى الاستعانة بطائرة مروحية تابعة للجيش اللبناني والتي جابت سماء المنطقة لتتبع أية أثار قد تساعد في إلقاء القبض على الجناة.

من جانبه، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، بيانا مقتضبا استنكر فيه "الجريمة المروعة" في منطقة بعقلين، وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم.