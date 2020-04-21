شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وعاهل البحرين يبحثان الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البلدان لمنع انتشاره وإجراءات احتواء تداعياته، وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفق واس.

وكان الأمير صباح الأحمد قد سبق وأكد خلال كلمة له عبر التليفزيون الرسمى الأحد، أن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحى، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

Advertisements

وقال أمير الكويت، إنه حرص على توجيه كلمته اليوم، ليشارك أهالي المواطنين الكويتيين في الخارج الفرحة بعودة أبنائهم إلى الوطن، في اليوم الأول لخطة الإجلاء، مؤكدا حرصه على عودة الكويتيين من الخارج، قبل شهر رمضان المبارك.