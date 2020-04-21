شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة استقبالا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأيادي طاهرة، تجرى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.





وهنأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "هنيئًا لأمتنا الإسلامية بحُلول شهر الصيام، ويا بُشرى لها بموسمِ الرحمةِ والغفرانِ والعتقِ من النيران، وبارَكَ الله لها في أيامِه الغُرِّ ولياليه الزهر، وأصلح فيه أحوالَها، وحقن دماءها، وحقَّق وحدتها، وجمع كلمتَها على الحق والهدى، إنه جواد كريم".

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وأضافت: "استقبِلوا شهركم بالاغتِباط والاستبشار، وكثرةِ التوبة والاستغفار؛ فقد كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يُبشِّر أصحابَه بقدوم شهر رمضان، ويقول: «قد أظلَّكم شهرٌ عظيمُ مُبارَك»؛ خرَّجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".









وذكر موقع رئاسة شئون الحرمين، أنه تتم عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين.







































