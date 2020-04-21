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15 صورة لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة استقبالا لشهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأيادي طاهرة، تجرى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (1)

 

تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (2)
 

وهنأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "هنيئًا لأمتنا الإسلامية بحُلول شهر الصيام، ويا بُشرى لها بموسمِ الرحمةِ والغفرانِ والعتقِ من النيران، وبارَكَ الله لها في أيامِه الغُرِّ ولياليه الزهر، وأصلح فيه أحوالَها، وحقن دماءها، وحقَّق وحدتها، وجمع كلمتَها على الحق والهدى، إنه جواد كريم".

 

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تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (3)
 
تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (4)
 

وأضافت: "استقبِلوا شهركم بالاغتِباط والاستبشار، وكثرةِ التوبة والاستغفار؛ فقد كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يُبشِّر أصحابَه بقدوم شهر رمضان، ويقول: «قد أظلَّكم شهرٌ عظيمُ مُبارَك»؛ خرَّجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".

تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (5)
 
تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (6)
 

وذكر موقع رئاسة شئون الحرمين، أنه تتم عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين.

تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (8)
 
تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (9)
 
تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (10)
 
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تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (12)
 
تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (13)
 
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تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة (15)
 
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