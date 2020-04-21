شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبنجلاديش يبحثان جهود مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن، أوجه علاقات التعاون والصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين وسبل تنميتها على كافة الأصعدة، وجهود البلدين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزير خارجية بنجلاديش أشاد، خلال الاتصال، بجهود مملكة البحرين في الحفاظ على صحة وسلامة الجالية البنغالية المتواجدة في المملكة، كما تطرق الاتصال إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين.

Advertisements

وأجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة، والشؤون المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، حسمبا جاء فى خبر لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أعلنت البحرين ستخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% لإفساح المجال للإنفاق المرتبط بفيروس كورونا.