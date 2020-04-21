شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب سجنا مغربيا ويصيب 68 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 68 شخصا بفيروس كورونا في سجن ورزازات بجنوب البلاد، وقالت إن معظم المصابين من العاملين بالسجن لكنها لم تشر إلى حدوث أي وفاة.

وكانت المملكة المغربية قد أفرجت هذا الشهر عن 5645 سجينا، بعضهم حالته الصحية سيئة، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا في سجونه كما حدث في بلدان أخرى.

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وجاء في بيان للمندوبية أن من بين من أصيبوا بالفيروس ستة سجناء على الأقل بسجن ورزازات وأن الجميع يخضع الآن للفحص.

وأكد المغرب إصابة 3186 بمرض كوفيد-19 توفي منهم 144 مصابا. وفرضت السلطات قيودا على الحياة العامة ومددتها حتى 20 مايو أيار وجعلت وضع الكمامات الواقية إلزاميا في الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء اليوم، الثلاثاء، إن زيادة عدد حالات الإصابة رغم قيود العزل العام القائمة منذ أسابيع يرجع لانتقال الفيروس داخل الأسر والمصانع والمراكز التجارية حيث لا تزال متاجر السلع الغذائية مفتوحة.