شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: أتابع الإجراءات القانونية ضد المعتدى على إحدى الطبيبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الكويتى، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن الاعتداء على موظفى الوزارة وكوادرها الصحية أثناء أدائهم أعمالهم "أمر مرفوض" جملة وتفصيلا ولا يمكن أبدا القبول به تحت أى حجة أو مبرر. وفق كونا.

وأعرب الشيخ باسل الصباح فى بيان اليوم الثلاثاء عن استنكاره "وبشدة لحادثة الاعتداء الآثم" على الطبيبة المحترمة أثناء أدائها لمهمتها الإنسانية فى أحد المراكز الصحية فى البلاد.

وأشار إلى أن مثل هذا الاعتداء الآثم لا يمت إلى البشرية ولا الأخلاق الإنسانية بأدنى صلة معتبرا "أن أى اعتداء على أى موظف فى وزارة الصحة اعتداء على كل العاملين فى الوزارة دون استثناء".

وشدد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التى ستكون محل متابعته الشخصية ردا لاعتبار المعتدى عليها وردعا للمعتدى وحرصا على منع تكرار مثل هذه الأفعال المشينة مستقبلا.

واعتدى أحد المواطنين على طبيبة فى مركز البحر للعيون أثناء تأديتها لعملها أمس، وفى تفاصيل الاعتداء، قالت الطبيبة المعتدى عليها وهى كويتية رفضت ذكر اسمها أنها قامت بتسجيل قضية اعتداء فى المخفر، مبينه بأنه أثناء فحصها لمريض فى العيادة وكانت بصحبتها إحدى الزميلات الطبيبات قام أحد الأشخاص ودخل العيادة طالباً فحص زوجته مستعجلاً بالحاح ادخال زوجته للانتهاء من الفحص، وحينما طلبنا منه ضرورة التقيد بالدور على أن نقوم بفحص زوجته عقب الانتهاء من الحالات بالدور، وطالبناه بضرورة الانتظار فى الاستراحة لحين فحص زوجته لمعرفة الحالة التى تعانى منها وقف خارج العيادة وأخذ فى الدخول للعيادة أكثر من مرة.

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وأكملت الطبيبة قولها: حينما طلبت من الشخص الالتزام بالتباعد البدنى بينه وبين المراجعين الآخرين وعدم الدخول إلى العيادة مجدداً، على أن نقوم بفحص زوجته عقب الانتهاء من فحص المريضة فى العيادة، بدأ فى التطاول بالشتائم والألفاظ وحينما طالبته بالخروج من العيادة دخل من عيادة أخرى مع العلم أن الدخول منها مخصص فقط للأطباء والتمريض فقط وبعدها بدأ بضربى مرتين.

من جانبها، استنفرت الجمعية الطبية لتعرض طبيبة عيون بمركز البحر للعيون لاعتداء أثناء تأدية عملها، ورفض نائب رئيس الجمعية د. على الموسوى الاعتداء على الأطباء، مؤكداً بأن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع مثل هذه الاعتداءات على الجسم الطبي.

وذكر أنه تم التواصل مع الطبيبة المعتدى عليها منذ الساعات الأولى وجهة التحقيق للاطمئنان على مجرى القضية وحسن سير الإجراءات.

من جانبه، دعا أمين صندوق الجمعية الطبية د. محمد العبيدان إلى ضرورة الاستعجال لإقرار قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض والذى انتهت منه منذ قرابة عام وإلى الآن لم يرى النور.

وشدد على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء، مطالباً وزارة الصحة بالوقوف إلى جانب الأطباء وحمايتهم فى مثل هذه الظروف.