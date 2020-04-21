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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى تعد 4 مواقع لمدافع الإفطار فى شهر رمضان ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تجهيزاتها لإعداد مدافع الإفطار التى ستوزع في أماكن مختلفة بالإمارة خلال شهر رمضان، مشيرة أنه تقرر إقامة فعاليات مدافع رمضان لهذا العام بدون جمهور نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
مدفع رمضان فى دبى
وذكرت شرطة دبى، عبر موقعها، تصريحات الرائد عبد الله طارش العميمي، قائد فريق إطلاق المدفع في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل، تماشيا مع الأعراف والعادات والتقاليد.
وأضاف، تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التى تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، وهي الخوانيج و أتلانتس النخلة وبرج خليفة ومصلى العيد في منطقة المنخول.
وأوضح الرائد عبد الله العميمي أن مدافع رمضان من الرموز المميزة في الشهر الفضيل، نظرا لجذبها الأسر والسياح كل عام، إلا أن هذا العام ونظرا للظروف التى يمر بها العالم أجمع، تقرر إقامة فعاليات مدافع رمضان لهذا العام بدون جمهور، لذلك تم اختيار مدافع رمضان في هذه المواقع، نظرا للكثافة السكانية التى توجد بها، حيث يمكنهم مشاهدة مدفع الإفطار من منازلهم، كما يمكن للجميع مشاهدته من خلال التلفاز.
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