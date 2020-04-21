شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة خروج عشرات العمال فى دبى عقب فحصهم فى إطار مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقل رواد موقع تويتر، فيديو يرصد لحظة خروج عشرات العمال في مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الانتهاء من الفحوصات اللازمة لهم في إطار مواجهة فيروس كورونا في محاولة السيطرة عليه.

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم، عبر موقعها، أن القطاع الصحي أجرى فحوصاً لعشرات العمال في دبي، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا وتأتي هذه الفحوص ضمن جهود القطاعات الصحية في الدولة للتوسع في إجراء الفحوص، حيث تم الإعلان عن إجراء أكثر من 30 ألف فحص للفيروس بالدولة ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أن أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة.

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وزارة الصحة والوقاية بدولة الإمارات

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية عبر خسابها على موقع تويتر، شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.



