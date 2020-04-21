شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليمن يوجه بإجراءات عاجلة لإغاثة المتضررين من السيول بعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، توجيهاته اليوم لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشي باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التى شهدتها عدن منذ فجر اليوم، وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين، وفق سبأ.

وشدد هادى على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والاسعاف والايواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والاضرار المترتبة على ذلك وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي اضرار السيول والكوارث، لافتاً إلى توجيهاته في هذا الإطار للحكومة وقيادة محافظة عدن والتي كان اخرها توجيهاته المباشرة لهم يوم امس.

وحمل الرئيس المعنيين على التقصير في عدم الاهتمام والوقوف الجدي على خطورة أضرار السيول بعدن وغيرها من محافظات اليمن، موجهاً في هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.

من جانبه أطلعه نائب رئيس الوزراء على الأوضاع الراهنة بمحافظة عدن وما الم بها من اضرار مادية وبشرية جراء هطول الامطار وتدفق السيول، لافتاً الى الجهود المبذولة من خلال حالة الاستنفار والطوارئ المعلنة للمساعدة في تجاوز هذا المحنة وتجبير الضرر والشروع في اتخاذ المعالجات لتفادي تكرار اضرارها مستقبلًا ومحاسبة المقصرين.

