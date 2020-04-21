شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أزمة كورونا.. السعوية تكثف استعداداتها لشهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الأجواء المضطربة التى فرضها وباء كورونا على العالم، إلا أن المملكة العربية السعودية كثفت إجراءاتها فى مختلف المناطق استعدادا لشهر رمضان، ومن بينها أمانة المنطقة الشرقية التى اتخذت إجراءات تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" التي تطبقها الأمانة في كافة منافذ البيع الغذائية منذ وقت مبكر للتأكد من سلامة الغذاء، وفق واس.

واعتمدت الأمانة خطة صحية شاملة تتضمن القيام بحملات ميدانية تفتيشية للمنشآت الغذائية المستثناة من قرار الإغلاق وأسواق النفع العام، ومتابعة جميع المحلات، وأعمال النظافة العامة، كما خصصت فريقا للرد على الشكاوى والبلاغات والعمل على معالجتها، إضافة إلى تشكيل فرق ميدانية من مراقبين صحيين لمتابعة نظافة الأسواق ومراكز التسوق، والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير في أسواق الخضار والفواكه المؤقتة.

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وعلى الصعيد نفسه شهدت أسواق محافظة جدة ومراكزها التجارية وفرة في المخزون الغذائي من التمور خاصة مع إطلالة شهر رمضان المبارك بمختلف أنواعها وأصنافها، وسط مراقبة مشددة من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة بشكل مستمر للتأكد من وجود الأصناف واستقرار الأسعار.

وطبقت محال بيع التمور - كغيرها من المحال التجارية بمحافظة جدة - الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد العاملون بالمحال وفرة التمور بكميات كبيرة بجميع الأنواع، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف حسب الأنواع التي تأتي من عدة مناطق زراعية بالمملكة.

وأكد فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة استمرار الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، ووفرة المنتجات الطبية، وضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين بجميع منافذ البيع بالمنطقة.