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وزير الخارجية المصري يستقبل وفد المعارضة السورية لدفع مسار التسوية السياسية في سوريا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية المصري سامح شكري

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، ممثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسبل دفع مسار التسوية السياسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الوزير شكري "أكد خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "الوفد السوري حرص من جانبه على إطلاع الوزير شكري على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي السورية، وعلى صعيد الجهود السياسية للبحث عن الحل في سوريا".

وثمن الوفد السوري "الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر وصولا إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن".

 

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