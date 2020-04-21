خلافات بين الكاظمي و«الفتح» حول المناصب والأجهزة الأمنية

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»

لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي تتواصل بهمة كبيرة، فيما برزت إلى السطح الخلافات بين الكتل السياسية حول المناصب الوزارية التي ستحصل عليها، بينما دعت جهات سياسية الكاظمي إلى الإسراع بتقديم حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها، في حين حذر زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي قوى السلطة من سخط شعبي مقبل.

وكشف مصدر مطلع أن هناك خلافات بين تحالف «الفتح» والكاظمي حول حصة التحالف في الحكومة الانتقالية، لأن «الفتح» يريد جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني، وهو ما يرفضه الكاظمي. وقال المصدر: «إن الكاظمي يرفض تسليم جهاز المخابرات، لأي كتلة، ويريد أن يدار بالوكالة من قبل نوابه في الجهاز».

وأكد أن «الكاظمي يريد تغيير مستشار الأمن الوطني بشخصية أخرى غير فالح الفياض، إلا أن الأخير متمسك بمنصبه».

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فيديو مقدم من Arab BBC

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وأضاف أن وزارة الدفاع ستكون لتحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لأن زعيم ائتلاف (الوطنية) إياد علاوي فقد جميع نوابه، ولم تعد لديه كتلة كبيرة، موضحاً أن الكاظمي رفض فرض الكتل السياسية أسماء معينة عليه، لإدخالها في التشكيلة الوزارية، ودعاهم إلى تقديم أكثر من ثلاثة أسماء لكل وزارة، وهو الذي يختار من بينها.

وتابع: «كتلة السند الوطني أصرت على أن تبقى لها وزارتا الزراعة والاتصالات»، لافتاً إلى أن كتلة الحكمة النيابية دخلت على خط المطالبة بوزارة الداخلية مع كتلتي النصر ودولة القانون.

من جانب آخر، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، في بيان، الكاظمي بالإسراع في تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، من أجل منحها الثقة بأسرع وقت ممكن، وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية، لأن البلد يعيش أوضاعاً استثنائية تتطلب الإسراع بحسم التشكيلة الوزارية الجديدة.

وناشد البعيجي، الكتل السياسية جميعاً بالابتعاد عن «الخلافات السياسية في ما بينها، وتقديم مصلحة البلد على جميع المصالح، من أجل تمرير الحكومة الجديدة حتى تتسلم مهامها بالسرعة الممكنة، لأننا نعيش أوضاعاً استثنائية، ولا يمكن المماطلة أكثر وإبقاء البلد بهذه الحالة». ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة» فادي الشمري، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «إن كتلته تؤكد موقفها في دعم المكلف لاختيار تشكيلته، وفقاً لما أعلنه من اختيار شخصيات كفوءة وفاعلة».

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وأضاف أن الحكومة انتقالية أمامها مهام جسيمة ومعقدة، وعلى قوى الاعتدال دعمها وإسنادها، معتبرا أن تقديم التنازلات المشرفة من القوى السياسية هو انتصار للشعب.

إلى ذلك، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي في تغريدة له على موقع «تويتر»:«أخشى أن يكون تقاسم المواقع مقدمة لإهمال تمثيل النقابات والاتحادات المهنية، وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين بذلوا أرواحهم لتحقيق الإصلاح الشامل». وأضاف أن على قوى السلطة أن تهيئ نفسها لسخط شعبي مقبل، لن تتوقف حدوده عند المطالبة بإسقاط حكومة المحاصصة، بل ستتعداها إلى العملية السياسية برمتها.