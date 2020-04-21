شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف الفلسطينية تعلق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الذى يتولى حقيبة وزارة الأوقاف أيضا، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج بسبب فيروس كورونا، وأضاف اشتية فى مؤتمر صحفى فى رام الله "أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج. السبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت كامل هذه الإجراءات إلى إشعار آخر"، وقال إنه تم كذلك إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة.

وسجلت الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس أربع حالات وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة إصابة كان آخرها تسجيل خمس إصابات اليوم اثنتان منها فى قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، وفى خطوة ترمى لتخفيف أعباء الأزمة، قال اشتية "وزارة الأوقاف ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضى المستأجرة من الأوقاف الإسلامية وهذه آلاف الدونمات".

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وأضاف "هناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أى متضرر فى خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف الوزارة جاهزة فى هذا الأمر".

وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثانى على التوالى إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.