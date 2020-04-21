شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2811 مصابا والوفاة لـ 392 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2811 حالة إصابة، و392 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومى، إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، و 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التى تماثلت للشفاء 1152 حالة.

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يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 29 أبريل الجاري، بسبب فيروس "كورونا".