باكستان تعتزم إرسال 9 ملايين من أقراص تعالج "كورونا" إلى 7 دول

إسلام أباد/الخليج 365

أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية، فردوس عشق أوان، أن بلادها تعتزم إرسال 9 ملايين من أقراص "الكلوروكين"، المستخدمة في علاج فيروس كورونا، إلى 7 بلدان، بينها تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن إسلام أباد تمتلك المواد الخام اللازمة لإنتاج دوائها وبما يكفي لإنتاج 40 مليون من أقراص "الكلوروكين".

وأوضحت أن بلادها تعتزم إرسال 5 ملايين قرص إلى بريطانيا، ومليون إلى كل من الولايات المتحدة والسعودية، و500 ألف قرص إلى تركيا، ومثلها لإيطاليا، و700 ألف قرص إلى كازاخستان، فضلاً عن 300 ألف قرص إلى قطر.

وسبق أن استُخدمت أقراص "الكلوروكين" في علاج مرضى الملاريا، فيما اكتشف الأطباء مؤخراً أنها فعالة أيضاً في علاج مصابي فيروس كورونا.وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و528 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفا، وتعافى أكثر من 667 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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