غزة.. إصابتان بكورونا ترفعان الحصيلة لـ17

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في القطاع إلى 17.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة.

وقال القدرة: "تم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وأضاف أن عدد الإصابات ارتفع إلى 17 حالة، تعافى منها 9 فيما لا تزال 8 حالات تحت العلاج.

ولفت القدرة إلى أن "تزايد انتشار وباء كورونا في المنطقة يشكل عنصر ضغط جديد على المقومات الصحية المحدودة في قطاع غزة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي".

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كما أشار إلى وصول شحنة جديدة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات، بقيمة مليون و250 ألف دولار، من وزارة الصحة في رام الله.

وأوضح القدرة أن ما وصل غزة من رام الله، منذ بداية 2020، يقدر بقيمة 2 مليون و250 ألف دولار حتى اللحظة، ويمثل 5 بالمئة فقط من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة في القطاع من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمقدر بـ 47 مليون دولار سنوياً".

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في فلسطين 331، بينهم 17 في غزة.

ويعاني القطاع المحاصر من إسرائيل للعام الـ13 على التوالي، من ضعف في النظام الصحي، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

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