وزير يمني يدعو "الانتقالي الجنوبي" لتنفيذ اتفاق الرياض

اليمن/ الخليج 365

دعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى "تحكيم العقل ونبذ التعنت" وعدم التخديم على ما سماه بـ"مشروع إيران التوسعي" في بلاده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الحضرمي ونظيره الألماني نيلز أنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ).

وقال الحضرمي: "يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ التزاماته بشأن اتفاق الرياض.. أصبح تنفيذه الآن من الضرورات أكثر من السابق".

وتابع: "على المجلس الانتقالي تحكيم العقل ونبذ التعنت، والمضي في تنفيذ ما وافقوا ووقعوا عليه دون تلكؤ أو تردد".

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ومضى قائلًا: "الانفصام بين الأقوال والأفعال لن يجدي نفعًا، ولن يصب إلا في مصلحة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي في اليمن".

وبرعاية سعودية، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تصريحات وزير خارجية الحكومة اليمنية، غير أنه أكد مرارًا على التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض، متهما الحكومة بصنع عراقيل.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، منذ أغسطس/ آب 2019 بعد معارك ضارية ضد القوات الحكومية انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبيالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.