الأردن وألمانيا تبحثان قضايا إقليمية وكورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أجرى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس مباحثات ثنائية، تناولت القضايا الإقليمية وأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحث خلالها الوزيران التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

كما تناول الوزيران التعاون في مواجهة كورونا، والتطورات المرتبطة بعملية السلام والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب وجهود دعم العراق والأزمة الليبية.

ووفق المصدر نفسه، أكد الجانبان التضامن والتعاون في مواجهة تبعات الوباء؛ على ضوء الانعكاسات الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها.

واستعرض الصفدي وماس "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الصراع".

وفي السياق ذاته، أكد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية.

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وحذرا من خطوات إسرائيلية أحادية لضم أراض فلسطينية، معبرين عن رفضها، وبأنها "إن اتخذت ستقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

كما شكر الصفدي ماس؛ على دعم بلاده "السخي والمستمر" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا".

جهود حل الأزمة السورية، كانت أيضا حاضرة في مشاورات الوزيرين، مؤكدين اتفاقهما على دعم التوصل لحل سياسي للأزمة، وعلى ضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف لإنهاء الأزمة.

وشددا على التزام استمرار العمل في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ودعم العراق في محاربة العصابات الإرهابية، وجهوده في تكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء.

وأكد الصفدي وماس أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، وضرورة وقف القتال والبدء بجهد سياسي عاجل لحل الأزمة.

وحتى الاثنين، سجل الأردن 425 إصابة بالفيروس، بينها 282 حالة شفاء، فيما استقرت الوفيات عند 7.

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