وزراء في “أوبك” يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور

يعقد بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مؤتمرًا عبر الهاتف اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات سوق النفط، وفقًا لما أفادت به وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءًا من أول مايو. انشر الخبر :

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