“رئيس بلدية مربة” يوزع المظلات على عمال شركة النظافة

في بادرة نوعية قام رئيس بلدية مربة الفرعية الاستاذ حسن بن محمد شفلوت بتوزيع مظلات للرأس على عمال شركة النظافة التي تقوم بالاعمال الميدانية في ساعات النهار التي بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ وهذه المبادرة تأتي بمجهود شخصي من رئيس البلدية الذي أكد أن هذا العمل أقل مايمكن أن يساهم به الفرد في هذه الايام التي يشهد فيها العالم جائحة كبيرة وتتخذ المملكة خطوات جبارة للحد من مخاطر هذه الجائحة انشر الخبر :

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