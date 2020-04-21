ريال مدريد يحدد ملعباً بديلا لمبارياته المقبلة في العاصمة الإسبانية

ينتظر ريال مدريد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسماح له بخوض بقية مباريات موسم الدوري الاسباني على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، الواقع ضمن مقره التدريبي في “فالديبيباس”، وذلك في حال استئناف المنافسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة “ماركا” المحلية اليوم إلى أن الاتحاد القاري يطلب خوض الاندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم، لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناء خوض بقية مبارياته على ملعب “دي ستيفانو”، المطابق لمعايير الدوري الإسباني، خصوصاً أن رابطة الليغا قد منحته موافقتها. وتبلغ سعة الملعب الذي يحمل اسم أسطورة النادي السابق، ستة آلاف متفرج.

ويتوقع أن تستكمل منافسات الموسم وراء أبواب موصدة، ينوي ريال تجديد ملعبه الاساسي “سانتياغو برنابيو”، لكن ملعب فريقه الرديف “كاستيا”، بحاجة لبعض التعديلات كي يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”، بحسب ما أضافت الصحيفة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب، بعد 27 مرحلة، وهو سيخوض على أرضه مواجهات ضد ايبار، فالنسيا، ريال مايوركا، خيتافي، الافيس وفياريال ضمن الدوري. فيما يحاول قلب خسارته أمام ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.