«متحدث الداخلية» يكشف طريقة الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

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كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الثلاثاء، أن “الاعتراض على مخالفات منع التجول عن طريق موقع أبشر، ويتم ذلك بما لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ المخالفة”.
وأضاف “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “يتم رصد مخالفي منع التجول عن طريق الرصد الميداني أو عبر البلاغات من خلال تطبيق كلنا أمن ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع “متحدث الداخلية”، بقوله: إن “الإعلاميون هم من ينقلون تجاوب المواطنين والمقيمين بالالتزام العالي، وهناك من يقوم بالمخالفات وهي تصرفات فردية”.
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