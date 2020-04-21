ترقية “السديري” لوظيفة وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق بإمارة الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , قراراً بترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

الجدير ذكره بأن السديري يعد من الكفاءات الوطنية الواعدة والمشهود له بالإخلاص والتفاني في عمله. انشر الخبر :

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