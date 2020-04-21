متحدث الداخلية : الخروج في أوقات السماح للضرورة القصوى

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على هامش المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فايروس كورونا، أن الخروج في أوقات التعديل الجديدة والتي تنطلق في أول أيام رمضان من الساعة 9 صباحًا إلى 5 عصرًا تكون للضرورة القصوى وللبالغين فقط دون الأطفال واستخدام التطبيقات المتعلقة بإيصال الطلبات .

وتابع: يكون التنقل داخل نطاق الحي السكني وفي حدود ضيقة جدًا لشخص واحد أو اثنين قائد المركبة ومرافقه فقط، ورجال الأمن يتأكدون من فاعلية الخروج للضرورة، وإذا ثبت لديهم العكس فإنه يحرر المخالف مخالفة بقيمة 10 آلاف للمرة الأولى و20 ألفًا للمرة الثانية والحبس لمدة لا تزيد عن 20 يومًا للمرة الثالثة .