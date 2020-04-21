أوضحت المدير التنفيذي لجمعية الملك خالد النسائية بتبوك ريم عطا الله العطوي , بأنه من منطلق الرسالة التي تحملها الجمعية بتقديم كل وسائل الدعم والرعاية في كافة المجالات لمستفيدات الجمعية, فقد حرصت الجمعية على تطبيق مبادرة (المساعدات العينية للأسر المتضررة من جائحة كورونا ) تحت حملة مجتمع واع ، وحملة يداً بيد .
مشيرة إلى قيام الجمعية بتقديم المساعدات للأسر التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي , وبناء الفرصة لهم لتلبية احتياجهم , مثل سائقي سيارة الأجرة بالمطارات ولعاملين في المحلات التجارية وأصحاب الأكشاك و الفئات المتضررة من توقف البيع, وذلك من خلال توفير سلال غذائية مكونة من(دقيق – سكر – أرز – زيت نباتي- حليب مجفف- شاي – مكرونة- شوربة –وغيرها) .
وأضافت العطوي بان عدد المستهدفين في هذه الحملة هي ألف أسرة , ونفذها 36 متطوعة ومتطوع ,وبدءتنفيذها مع تاريخ انطلاق الحملة في 2020-04-13
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر العطوي : خيرية الملك خالد النسائية بتبوك وزعت ألف سلة غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.