العطوي : خيرية الملك خالد النسائية بتبوك وزعت ألف سلة غذائية

أوضحت المدير التنفيذي لجمعية الملك خالد النسائية بتبوك ريم عطا الله العطوي , بأنه من منطلق الرسالة التي تحملها الجمعية بتقديم كل وسائل الدعم والرعاية في كافة المجالات لمستفيدات الجمعية, فقد حرصت الجمعية على تطبيق مبادرة (المساعدات العينية للأسر المتضررة من جائحة كورونا ) تحت حملة مجتمع واع ، وحملة يداً بيد .

مشيرة إلى قيام الجمعية بتقديم المساعدات للأسر التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي , وبناء الفرصة لهم لتلبية احتياجهم , مثل سائقي سيارة الأجرة بالمطارات ولعاملين في المحلات التجارية وأصحاب الأكشاك و الفئات المتضررة من توقف البيع, وذلك من خلال توفير سلال غذائية مكونة من(دقيق – سكر – أرز – زيت نباتي- حليب مجفف- شاي – مكرونة- شوربة –وغيرها) .

وأضافت العطوي بان عدد المستهدفين في هذه الحملة هي ألف أسرة , ونفذها 36 متطوعة ومتطوع ,وبدءتنفيذها مع تاريخ انطلاق الحملة في 2020-04-13

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