شرطة الرياض تطيح بمقيمين ادعيا توفير لقاح كورونا

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت -عن تمكن شرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية في قضيتين منفصلتين، كلاهما في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد انتحالهما صفة “ممارس صحي” وادعاء توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ونشر ذلك بين بني جلدتهما.
وقال المتحدث: ضبط بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية بعضها منتهية الصلاحية.
وأضاف: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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