القرار المنتظر .. لدوري الأمير محمد بن سلمان

كل الجماهير بكل الوطن العربي وفي مقدمتهم جماهير الأندية السعودية ، ينتظرون القرار المرتقب ، هل سيكون استئناف واستكمال ما تبقى من الجولات أم سيكون وفق نظام مقترح أو إلغاء ، والحقيقة كل القرارات لن تنال الرضى التام ، لما عرف عن الكل بالمصالح الخاصة ، إجمالا نتمنى الإعلان كي يكون هناك فصل لكل التأويلات التي تتطاير من هنا وهناك .

*إذا أراد الله تعالى وتم الاستئناف لدوري ، سيتضح الفرق في الجاهزية الفنية من فريق إلى الأخر ، نتيجة لفارق الاستعداد والاهتمام والالتزام والجدية ، كل ذلك سيعود إلى درجة تفاوت اهتمام الأجهزة الفنية والإدارية مع استجابة اللاعبين لتلك البرامج ، فعلا : سيتضح بين العمل المنظم وفق خطة وبرامج وبين العمل العشوائي الارتجالي .

*هناك استياء عام من كافة جماهير الأندية السعودية من تلك البرامج الرياضية ، نظرا لبث التعصب والمغالطات بكل تضليل فاضح وكذلك لسوء الألفاظ والسلوك ، لاسيما وإن المنتظر كان هو الحياد والإنصاف والتوعية والتثقيف وتقديم كل جديد ولافت ومفيد .

*النقاش جميل ، والحوار أجمل ، ولكن وفق آراء موضوعية مبنية على مرجعية علمية ثقافية ، ولكن أن تكون وفق مغالطات ورفع الأصوات فذلك بئس النقاش والحوار .

*غرد بكل تنوع وإبداع ليكون لكل متذوق نصيب من ذلكم التنوع المفيد .

* تفاعل مع العقلاء النبلاء ، وتجاهل أصحاب الاساءات ، لآن تجاهلهم ابلغ رد فعلا .

* اتق شر من احسنت إليه

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد