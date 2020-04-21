القرار المنتظر .. لدوري الأمير محمد بن سلمان

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كل الجماهير بكل الوطن العربي وفي مقدمتهم جماهير الأندية السعودية ، ينتظرون القرار المرتقب ، هل سيكون استئناف واستكمال ما تبقى من الجولات أم سيكون وفق نظام مقترح أو إلغاء ، والحقيقة كل القرارات لن تنال الرضى التام ، لما عرف عن الكل بالمصالح الخاصة ، إجمالا نتمنى الإعلان كي يكون هناك فصل لكل التأويلات التي تتطاير من هنا وهناك .
*إذا أراد الله تعالى وتم الاستئناف لدوري ، سيتضح الفرق في الجاهزية الفنية من فريق إلى الأخر ، نتيجة لفارق الاستعداد والاهتمام والالتزام والجدية ، كل ذلك سيعود إلى درجة تفاوت اهتمام الأجهزة الفنية والإدارية مع استجابة اللاعبين لتلك البرامج ، فعلا : سيتضح بين العمل المنظم وفق خطة وبرامج وبين العمل العشوائي الارتجالي .
*هناك استياء عام من كافة جماهير الأندية السعودية من تلك البرامج الرياضية ، نظرا لبث التعصب والمغالطات بكل تضليل فاضح وكذلك لسوء الألفاظ والسلوك ، لاسيما وإن المنتظر كان هو الحياد والإنصاف والتوعية والتثقيف وتقديم كل جديد ولافت ومفيد .
*النقاش جميل ، والحوار أجمل ، ولكن وفق آراء موضوعية مبنية على مرجعية علمية ثقافية ، ولكن أن تكون وفق مغالطات ورفع الأصوات فذلك بئس النقاش والحوار .
*غرد بكل تنوع وإبداع ليكون لكل متذوق نصيب من ذلكم التنوع المفيد .
* تفاعل مع العقلاء النبلاء ، وتجاهل أصحاب الاساءات ، لآن تجاهلهم ابلغ رد فعلا .
* اتق شر من احسنت إليه
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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