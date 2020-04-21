جدة.. إصابة 4 أشخاص وإخلاء 30 في حريق عمارة سكنية (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشر رجال الإنقاذ والإطفاء بإدارة الدفاع المدني في جدة، اليوم الثلاثاء، عملية إخلاء 30 شخصا احتُجزوا في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من 3 أدوار بحي الربوة.
ووثقت صور نشرتها المديرية العامة للدفاع المدني جهود رجال مدني جدة في إخماد الحريق الذي اندلع في الشقة وإخماده.
ونتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص باختناق، وتم نقل طفل للمستشفى وعلاج 3 نساء بالموقع.
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