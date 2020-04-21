توصية بدعم طلب الإمارات تأجيل إكسبو 2020

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أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض الثلاثاء بدعم طلب حكومة الإمارات العربية المتحدة تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19، بحسب بيان.

وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر هذا العام.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، المدير العام لمكتب اكسبو دبي 2020 في بيان"الآن تبدأ العملية الرسمية للموافقة على التأجيل".

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.

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