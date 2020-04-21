دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكتشاف الطريقة الوحيدة للقضاء على اكتشاف الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا : ماذا قال العلماء عنها؟

يحاول علماء العالم إيجاد طرق للقضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء من خلال إيجاد لقاح جديد أو التجربة من خلال لقاحات لأمراض أخرى أو باستخدام بلازما المتعافين، العديد من الطرق، لكن هناك بعض العلماء قد اكتشفوا الطريقة الوحيدة للتغلب على جائحة كورونا.

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وأفاد العلماء بأن الطريقة الوحيدة للتغلب على كورونا هي التطعيم الشامل، حيث أوضحوا أن المتعافين لن يكون لديهم مناعة موثوقة بعد التعافي من فيروس كورونا.

لماذا التطعيم الشامل للمتعافين من فيروس كورونا ضروري؟

قال إريك فيفييه، الأستاذ الفرنسي في علم المناعة، إن جسم الإنسان يحتاج إلى 3 أسابيع؛ لتشكيل ما يكفي من الأجسام المضادة ضد فيروسات الرنا "RNA"، مثل سارس- كوف 2، مؤكداً أن فعالية هذه الأجسام تدوم لمدة 3 أشهر فقط.

وأشار إلى أن الفيروسات التاجية الجديدة تظهر خصائص غير عادية، لذا لا يثق العلماء من هذا التنبؤ، فقد أفادت البيانات الخاصة بفيروس سارس خلال الفترة 2002-2003 أن الأجسام المضادة استطاعت أن تحميهم لمدة 3 سنوات في المتوسط، لكن هذا الأمر لا يعود على الفيروسات التاجية الأخرى. وفق ما جاء بموقع سبوتنيك.

وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار المناعة في المرضى، الذين يعانون من فيروس كورونا، وفق المعلومات الحالية إلا أن هناك حالات معروفة لتكرار الأعراض. حيث أوضح الأستاذ الفرنسي أن هذا حدث في كوريا الجنوبية، كما أن من الممكن أن العدوى تتحول إلى مرض مزمن مثل الهربس.

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هل الإنسانية يمكن أن تطور مناعة من جائحة كورونا؟

وأشار العلماء إلى خطورة تفاقم المرض حتى عند إنتاج الأجسام المضادة، موضحين أنه من المعروف أنه بعد تكوين الأجسام المضادة، يزيد خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

كما أفاد العلماء بأنهم لا يعلمون أو أنه من غير الواضح ما هي الأجسام المضادة الأكثر فاعلية في مكافحة فيروس كورونا: هل هي لدى الذين عانوا من أعراض خفيفة، أم لدى الذين عانوا بشدة منها خاصة الذين وضعوا في العناية المركزة.

لهذا يشك العلماء في أن الإنسانية يمكن أن تطور مناعة من هذه الجائحة وأنه يمكن أن تختفي جائحة فيروس كورونا من نفسها.المزيد:

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