شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1147 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع حالات الشفاء إلى 1640 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضاف “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “وصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 11631 حالة، بينها 9882 حالة نشطة، منها 81 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.
وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل “6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 106 حالات، بينما سجلنا 150 حالة تعافي جديدة في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1640 حالة”.
وأوضح “العبد العالي”، أن “868 حالة من حالات اليوم كانت من نتاج المسح النشط”، مؤكدًا أن “نصف مليون شخص تم أخذ العينات منهم من خلال المسح النشط”.
وختم “متحدث الصحة”، بالإشارة إلى أن “إجمالي الفحوص المخبرية تخطى حاجز الـ200 ألف”، ومشددًا على أن “استمرار تمسكنا بالتعليمات والتباعد الاجتماعي سيقودنا لتجاوز هذه المرحلة بأمان”.
توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة:
مكة: 305
المدينة: 299
جدة: 171
الرياض: 148
الهفوف: 138
الطائف: 27
الجبيل: 12
تبوك: 10
خليص: 8
بريدة: 6
الدمام: 5
المخواة: 3
عنيزة: 2
الهدا: 2
عرعر: 2
الظهران: 2
محايل عسير: 1
الجوف: 1
القنفذة: 1
القريات: 1
سبت العلاية:1
القريع: 1
الباحة: 1
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