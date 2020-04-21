تطبيق تيك توك يعلن إقرار قاعدة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن تطبيق تيك توك Tiktok إقرار قاعدة جديدة تمنع المراهقين الذين يقل عمرهم عن 16 عاما من استقبال وإرسال الرسائل المباشرة، وأكدت الشركة الصينية التي تدير التطبيق أن القاعدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 30 أبريل/نيسان الجاري.



وأضافت منصة تيك توك أن المستخدم، الذي تسري عليه هذه القاعدة الجديدة، سوف يتلقى إشعارا في التطبيق ويتعين عليه تصدير بيانات الدردشة الخاصة به؛ لأنه لن يتمكن من الوصول إلى أرشيف الرسائل مع بدء تطبيق القاعدة الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن القاعدة الجديدة لا تعمل إلا إذا قام المستخدم بتدوين بياناته بصدق عند تسجيل الدخول، وقد حددت منصة تيك توك الحد الأدنى للسن بـ13 عاما في الشروط والأحكام العامة لاستخدام الخدمة.

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وتابعت: "ومع ذلك فإنه يتم الاستعلام عن العمر فقط، ولا يتم التحقق منه، وبذلك يتمكن حتى الأطفال من تصفح منصة الفيديو إذا قدموا بيانات غير صحيحة عند تسجيل الدخول".

لكن يمكن للآباء منع أطفالهم من إرسال واستقبال الرسائل المباشرة عن طريق ما يعرف بالوضع المصاحب، أو على الأقل تحديد إمكانية مشاركة الرسائل مع الأصدقاء فقط.

ولضبط الوضع المصاحب يتعين على الآباء تثبيت تطبيق تيك توك بأنفسهم، ويتم تفعيل هذا الوضع في قائمة الإعدادات تحت بند "الرفاهية الرقمية/الخصوصية" والبند "الإعدادات/الوضع المصاحب".

وفي الخطوة التالية يتم إظهار كود الاستجابة السريعة، والذي يتعين مسحه ضوئيا بواسطة الهاتف الذكي الخاص بالطفل، وبهذه الطريقة يتم اقتران التطبيقات، ويوافق الطفل على تنظيم استخدام تيك توك.

ومع تحديد الأشخاص الذين يتفاعل معهم الطفل، لن يكون بمقدور الآباء مشاهدة المحتويات التي يشاهدها الطفل أو التعرف على الرسائل والتعليقات التي يقوم بمشاركتها مع الأصدقاء.