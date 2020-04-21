شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل الميزة الجديدة التي أضافها 'فيسبوك' والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أطلقت شركة فيسبوك خاصية جديدة على تطبيقها في الهواتف الذكية اسمها "Quiet Mode"، أي الوضع الهادئ، التي من شأنها أن تساعد الناس على عدم استقبال الإشعارات، وبالتالي تجنّب الإزعاجات في أوقات يختارونها هم بأنفسهم.

وبحسب موقع "life hacker" الإلكتروني، فإن خاصية "Quiet Mode" ستكون متاحة على جميع الهواتف التي تعمل بنظام "Android"، وبدأت فعلا بالهواتف المشغلة بنظام "IOS". Advertisements وستجهز عند جميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، بينما يتوقع أن تكون متاحة لمستخدمي هواتف"Android" اعتباراً من شهر مايو/أيار القادم. ورغم خاصية كتم الإشعارات المتوفرة أساسا في التطبيق، إلا أن "Quiet Mode" يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات. وستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار الشاشة الكاملة للتذكير بتشغيل الإعداد وعرض الوقت المتبقي لانتهاء الوضع الهادئ.

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