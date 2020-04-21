شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تعلن عن هاتفها الجديد iPhone SE والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن هاتفها الجديد iPhone SE من الجيل الثاني بسعر متوسط التكلفة، في ظل أزمة اقتصادية عالمية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



وستباع هذه الأجهزة الجديدة في مقابل 399 دولارا كحد أدنى، وفق ما أعلنت الشركة الأمريكية في بيان لها.

ومن حيث التصميم، يشبه هذا الهاتف طراز "آيفون 8" الذي أطلق في 2017، لكنه يتضمن خصائص تقنية حديثة موجودة في طرازات "آيفون 11" التي طرحتها "آبل" نهاية 2019، خصوصا ناحية القدرات المعلوماتية.

ويتميز هذا الطراز الجديد بشاشة 4,7 إنش، أي أنه أكبر من هواتف "آيفون أس إي" من الجيل الأول لكنه أصغر من الطرازات الأحدث.

وقد نجحت المجموعة الأمريكية في تقليص تكاليف الإنتاج من خلال الاستغناء عن بعض الخصائص المتقدمة، بينها تقنية التعرف على الوجوه، مع تزويد الطراز الجديد خدمة الفتح على بصمة اليد وزر العودة إلى الصفحة الرئيسية المحبب لدى مستخدمي هواتف "آيفون" السابقة.

وقال مسؤول التسويق لدى "آبل" فيل شيلر "لقد حققت النسخة الأولى من هواتف iPhone SE نجاحا لدى زبائن كثيرين أحبوا غلافها الفريد الصغير الحجم وأداءها المتطور وسعرها المقبول".

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وتابع: "هاتف iPhone SE من الجيل الثاني يستند إلى هذه الفكرة السديدة ويحسّنها في كل الميادين".

ويأتي إطلاق "آيفون" الجديد في ظل أزمة اقتصادية عالمية جراء تفشي فيروس كورونا، عكست تباطؤا كبيرا في سوق الهواتف الذكية في ظل التغيير في سلوك المستهلكين القلقين على مصيرهم.

ورأى المحلل في شركة "تك أناليسس ريسرتش" بوب أودونيل أن "هذا التوقيت وليد مصادفة بحتة".

وأضاف "هذا هو الهاتف الذي سترغب نسبة كبيرة من الناس في اقتنائه. من الصعب تبرير إنفاق 1200 دولار لشراء هاتف ذكي في هذا الجو الاقتصادي، لكن الناس لا يزالون يعتمدون بصورة كبيرة على هواتفهم وكثير منهم يرغبون في ابتياع طراز أحدث".

وتوقع المحلل في "ويدبوش سيكيوريتيز" دانيال آيفز تراوح مبيعات هذا الطراز الجديد ما بين 20 مليون جهاز و25 مليونا خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

ومن شأن الإعلان عن الطراز الجديد أن يدر على "أبل" إيرادات إضافية بانتظار طرح النموذج الجديد من هواتفها العالية الجودة "آيفون 12" الذي من المتوقع أن يعمل بتقنية الجيل الخامس.

ولفت آيفز إلى أن طرح هذا الطراز كان يفترض أن يحصل خلال الخريف، لكن "هذا الأمر يبدو مستبعدا للغاية" بسبب "الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد في آسيا".

وأضاف "يجب أيضا عدم إغفال الجائحة التي تجعل المستهلكين قلقين على صحتهم ومشترياتهم الغذائية ووظائفهم والنقص في سوائل التعقيم، كل ذلك يتقدم على شراء هاتف آيفون جديد بألف دولار أو أكثر".