أعلام دول الخليج العربية تضيء جبل ماترهورن السويسري

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بُثت ألوان أعلام الدول الخليجية بالضوء على جبل ماترهورن السويسري، إلى جانب أعلام دول أخرى، في رسالة أمل، تحمل شعار "معًا نتغلب على الأزمة".

"الخليج 365" من دبي: في سلسلة تغريدات لهيئة السياحة السويسرية، المنظمة الوطنية للمبيعات والتسويق في سويسرا، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، نشرت صورًا لأعلام دول الخليج العربي تكلل جبل ماترهورن.

وقالت الهئية في تغريدة: "أضاء أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والبحرين جبل ماترهورن السويسري المميز كعلامة أمل وتضامن. معًا نقف أقوياء وسوف نتغلّب على هذه الأزمة"، وفي دلالة على التضامن الدولي مع الجهود الطبية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا المستجد.

في تغريدة أخرى، قالت هيئة السياحة السويسرية: "أضاء أعلام دولة قطر، الكويت وسلطنة عمان على جبل ماترهورن السويسري المميز كعلامة أمل وتضامن. معاً نقف أقوياء وسوف نتغلّب على هذه الأزمة".

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وأعلن الموقع الإلكتروني المخصص لجبل ماترهورن السويسري أن النور علامة الأمل، ولذا يضاء جبل ماترهورن يوميًا بأعلام دول العالم، وبكلمة أمل (Hope).

وقال الموقع في 18 أبريل الجاري، يوم أضيء الجبل بألوان أعلام دول الخليج العربية: "يُعاني العديد من الدول العربية تداعيات فيروس كورونا المستجد. نعطي الأمل والقوة لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين الكثيرين الذين يعيشون هناك: يتألق ماترهورن لهم الليلة. معًا سنتغلب على الأزمة".

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