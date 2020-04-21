لمستخدمي آيفون| كيف تحول هاتفك إلى أداة إنتاجية أثناء العمل من المنزل؟

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

مع التزام الكثير من الناس بالبقاء في المنزل في معظم دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدي "كوفيد 19"، أصبح أسلوب العمل من المنزل هو التوجه الرئيسي للعديد من الشركات حاليًا، ولكن من لم يعتادوا على هذا الأسلوب ويواجهون صعوبة في التركيز، يمكن لهواتف آيفون أن يساعد في ذلك.

يمكن لهاتف آيفون أن يكون سلاحًا ذا حدين عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، فمع العديد من عوامل التشتت مثل: الألعاب، ومواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات بث الفيديو، من السهل جدًا أن تضيع ساعات كثيرة من وقتك المخصص للعمل من المنزل، ولكن عند استخدامه بشكل صحيح، يمكنك توفير الكثير من الوقت.

"البوابة العربية للأخبار التقنية" عرضت 5 طرق تساعدك في تحويل آيفون إلى أداة إنتاجية أثناء العمل من المنزل:

1- تفعيل ميزة App Limits

تتيح لك ميزة App Limits الموجودة ضمن خيار وقت الشاشة، تعيين جدول زمني يومي لتطبيقات محددة، ويمكنك العثور عليها من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

- اضغط على خيار وقت الشاشة.

- اضغط على خيار حدود التطبيق.

- اضغط علي خيار "Add Limit"، هنا سترى قائمة بفئات التطبيقات المثبتة حاليًا في آيفون، حيث يمكنك تقييد استخدام جميع التطبيقات الحالية والتطبيقات المستقبلية، التي تنتمي لفئة ما بمدة محددة كل يوم، ويمكنك أيضًا الضغط على الفئة لعرض تطبيقاتها، وتقييد بعض تطبيقاتها بشكل مستقل.

- اضغط على خيار التالي.

- بعد اختيار الإطار الزمني، حدد "تخصيص أيام"، لضبط الاستخدام خلال أسبوع العمل.

- اضغط على خيار "إضافة".

2- تعيين فترة توقف للهاتف

تتيح لك ميزة "وقت التوقف"، تعيين فترة توقف عن العمل للهاتف، وتفعيل الوصول لبعض التطبيقات فقط أثناء هذه الفترة، وينطبق هذا الأمر على جميع الأجهزة التي تستخدم حساب iCloud، وللوصول إلى هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على خيار وقت الشاشة.

- اضغط على خيار "Downtime".

- هنا يمكنك ضبط الوقت على إعداد يومي أو لكل يوم دفعة واحدة.

- ارجع إلى "وقت الشاشة" مرة أخرى، واختر "مسموح به دائمًا".

- قم بإضافة التطبيقات أو حذفها. كما يمكنك إضافة جهات الاتصال التي تريد أن تجعلها متاحة دائمًا أثناء فترة التوقف.

غطاء ذكي لحماية الآيفون من الكسر

سكاي نيوز عربية

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3- استخدم لوحة مفاتيح Bluetooth للكتابة بشكل أسرع

إذا كانت وظيفتك تتطلب منك قضاء ساعات طويلة مستخدمًا جهاز آيفون بسبب عدم قدرتك على استخدام الحاسوب في الوقت الحالي، فيمكنك شراء لوحة مفاتيح Bluetooth لتنفيذ المهام التي تتطلب الكتابة بشكل أسرع.

4- استخدم ماوس Bluetooth للتنقل بسرعة

واحدة من أحدث الميزات في نظام التشغيل "iOS 13" هي الدعم الرسمي للماوس، وبالتالي عند دمجها مع لوحة المفاتيح، يمكنك تحويل هاتف آيفون الخاص بك إلى كمبيوتر صغير، والاستمتاع بتجربة كتابة مريحة، والنقر والتمرير، دون الحاجة إلى لمس شاشة الهاتف.

5- توصيل الهاتف بشاشة خارجية

إذا كانت لديك شاشة تلفاز ذكية، يمكنك توصيل هاتف آيفون لتكبير الشاشة، وبالتالي سيسهل ذلك استخدام آيفون كجهاز للعمل من المنزل، حيث يمكنك رؤية المحتوى على شاشة أكبر، وكل ما تحتاجه للقيام بذلك هو محول Lightning to Digital AV وكابل HDMI.

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