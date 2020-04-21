لمستخدمي أندرويد.. 6 حيل سهلة لتسريع هاتفك

دبي - بواسطة محمد فارس © أندرويد أندرويد

وكالات:

عدد كبير من المستخدمين في الوقت الحالي يستخدمون هواتفهم الذكية لإنهاء عدد كبير من أعمالهم، بعد التزام الكثير منهم بالبقاء في المنزل في معظم دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولكن يواجه المستخدمون مشكلة في أن هواتفهم يبدأ عليها بعد فترة ظهور علامات بطء وتراجع ملحوظة في الأداء، وقدم موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الخطوات والحيل السهلة التي يمكن من خلالها تسريع أي هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد". وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

1- قلل استخدام الخلفيات المتحركة:

تستهلك تلك الخلفيات المتحركة من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" من دون تحقيق أي فائدة تذكر للهاتف ومستخدمه.

2- أغلق أو احذف التطبيقات غير المستخدمة

كن حاسما وأي تطبيق لم تستخدمه منذ فترة طويلة احذفه أو اغلقه بصورة نهائية، حتى لا يستهلك من بيانات الهاتف ويقلل من سعة ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة لك.

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3- امنع تطبيقات الخلفية

أسوأ ما في "أندرويد" هو أنه يوجد بعض التطبيقات يمكنها أن تظل عاملة في الخلفية وتستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي والبطارية دون أن تدري، تأكد من إغلاق كل تلك التطبيقات قبل بداية أي عمل خاص بك.

4- تعطيل الرسوم المتحركة

عطل أي رسوم متحركة في واجهة المستخدم، فهي تسرق منك ذاكرة وصول عشوائي "رام" دون داع.

5- تطبيقات لايت

احرص دوما على استخدام أي نسخة "لايت" (خفيفة) متاحة لأي تطبيق تحرص على استخدامه بصورة مستمرة مثل فيسبوك أو غوغل وما إلى ذلك من تطبيقات، لأن هذا سيضمن لك سرعة كبيرة للهاتف وتنفيذ ما ترغب به من خلال التطبيق الجديد.

6- تحديثات منتظمة:

حافظ على إعادة تحديث تطبيقات ونظام تشغيل "أندرويد" بانتظام لأن الإصدارات القديمة من التطبيقات أو نظام التشغيل تكون أبطأ بصورة كبيرة.