السعودية.. 6 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 109

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 109، إثر تسجيل 6 حالات.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول مستجدات الجائحة، أنها "سجلت 1147 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و631".

فيما سجلت المملكة 150 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 1640.

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والجمعة، أعلن مفتي عام السعودية عبد العزيز آل الشيخ، أن صلاتي التراويح والعيد، ستقامان في البيوت هذا العام، إذا استمر إغلاق المساجد بسبب كورونا.

وقررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد ودور العبادة كافة وتعليق الصلاة مؤقتا، في إطار إجراءات مواجهة الفيروس، أبرزها السعودية ومصر والأردن والكويت والإمارات.

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 2.5 مليون بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 171 ألفا، وتعافى أكثر من 658 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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