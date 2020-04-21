5 دول عربية تخفف حظر التجوال في مواجهة كورونا

إسطنبول/ الخليج 365



أعلنت 5 دول عربية، تخفيف إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة فيروس كورونا، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية.



وأقرت السلطات في تونس واليمن والأردن والعراق وفلسطين، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي الوقائي المقرر للحد من تفشي الفيروس.



يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تأثير تخفيف ورفع الإجراءات الاحترازية الوقائية على عودة انتشار العدوى بالفيروس.



وقررت السلطات الأردنية، الثلاثاء، تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدة مدن أبرزها العقبة والكرك والطفيلة ومعان.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الإعلام أمجد العضايلة، قوله: "تخفيف إجراءات حظر التجوال، المفروض بسبب كورونا، في الكرك والطفيلة ومعان، ابتداء من الأربعاء (غدا)".



والأحد، خفف الأردن حظر التجوال المفروض على مدينة العقبة، إذ تم السماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل، ولسكان المدينة باستخدام سياراتهم ساعات رفع حظر التجوال، الممتد من 10 صباحا (8:00 ت.غ) حتى 6 مساءً (16:00 ت.غ).



والإثنين، أقرت الحكومة الفلسطينية، تسهيلات اقتصادية، وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يوما على بدء أزمة تفشي فيروس "كورونا".



وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مؤتمر صحفي: "ستتم إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والمصرفية في 8 محافظات، هي غزة ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت، كون حالات الإصابة فيها محدودة جدا".



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والأحد، أعلنت الحكومة التونسية، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات.



وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، في مقابلة متفلزة، إن بلاده قررت تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 3 مايو/أيار المقبل، ثم سريان حجر صحي مخفف اعتبارا من 4 مايو/أيار المقبل.



وقررت السلطات اليمنية، الثلاثاء، رفع حظر التجوال في محافظة حضرموت (شرقي البلاد) بدءًا من الخميس.



وأعلن محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، في بيان، رفع حظر التجوال وفتح المساجد أمام المصلين في شهر رمضان، على أن يتم إعادة النظر في القرار حال ظهور مستجدات بشأن تفشي الفيروس.



فيما قرر العراق تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان، مع استثناء بعض المناطق التي تشكل بؤر انتشار كبيرة لفيروس كورونا في البلاد.



ووفق وسائل إعلام محلية بالعراق، قررت اللجنة العليا لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا رفع حظر التجول في شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا (4:00 ت.غ) وحتى 7 مساءً (17:ت.غ)، مع استثناء بعض المناطق (لم يحددها).



وفي وقت سابق الثلاثاء، حذرت منظمة الصحة العالمية من الرفع المفاجىء لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.



جاء ذلك عقب تصريح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، بأن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، ليدق ناقوس خطر جديد بشأن الفيروس.



وحتى عصر الثلاثاء، أصاب الفيروس إجمالًا أكثر من 2.5 مليون بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 171 ألفا، وتعافى أكثر من 658 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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